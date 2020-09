Da oggi anche gli utenti italiani possono guadagnare con TikTok: ecco come

4 Settembre 2020 – 17:28

Dopo il debutto negli Stati Uniti, TikTok ha attivato anche in alcuni Paesi europei il suo fondo per finanziare le attività dei creator più originali e prolifici. L’Italia fa parte dei Paesi designati, ma per entrare a far parte del programma occorre soddisfare alcuni requisiti relativi a numero di follower e visualizzazioni ottenute.Continua a leggere



Dopo il debutto negli Stati Uniti, TikTok ha attivato anche in alcuni Paesi europei il suo fondo per finanziare le attività dei creator più originali e prolifici. L’Italia fa parte dei Paesi designati, ma per entrare a far parte del programma occorre soddisfare alcuni requisiti relativi a numero di follower e visualizzazioni ottenute.

Continua a leggere Dopo il debutto negli Stati Uniti, TikTok ha attivato anche in alcuni Paesi europei il suo fondo per finanziare le attività dei creator più originali e prolifici. L’Italia fa parte dei Paesi designati, ma per entrare a far parte del programma occorre soddisfare alcuni requisiti relativi a numero di follower e visualizzazioni ottenute.

Fonte: Fanpage Tech