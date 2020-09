Cos’è la Benadryl challenge, la sfida di TikTok che è già costata la vita a una quindicenne

4 Settembre 2020 – 20:28

La sfida basata sull'assunzione di un farmaco ad alti dosaggi non è la prima sfida pericolosa che si diffonde in modo virale sulla piattaforma di condivisione video. Il produttore del medicinale ha affermato di essere al lavoro con la piattaforma per la rimozione dei video che ritraggono gli utenti intenti nel comportamento a rischio.



Fonte: Fanpage Tech