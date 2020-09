Come esportare foto e video da Facebook su Dropbox

4 Settembre 2020 – 18:04

Dropbox (Getty Images)Facebook ha implementato l’opzione che permette ai suoi utenti di esportare foto o video dal proprio profilo del social network a Dropbox e a Koofr. Da giugno Facebook ha iniziato a consentire ai suoi iscritti di trasferire i propri file multimediali dai profili a Google Photo. Con l’aggiunta di Dropbox e Koofr, Facebook mira a rendere più facile l’esportazione di foto e video. E ingraziarsi i regolatori visto che la portabilità dei dati è una dei punti fermi delle norme sulla privacy quali il Gdpr europeo e del Ccpa (California Consumer Protection Act).

Inoltre, come osserva Reuters, garantendo una maggior portabilità dei dati Facebook spera anche di risolvere alcuni problemi con l’antitrust in vista dell’audizione con la Federal trade commission (l’ente regolatore del mercato negli Stati Uniti), che si terrà il 22 settembre e nella quale verranno esaminati i potenziali vantaggi della portabilità dei dati.

Come funziona l’esportazione?

Screenshot delle impostazioni per il trasferimento di foto o video da FacebookQualora si volessero esportare foto e video l’utente dovrà accedere al menù delle Impostazioni e privacy del proprio profilo Facebook. A questo punto accedendo al sotto-menù delle Impostazioni è necessario selezionare la voce Le tue informazioni su Facebook. Accedendo a questa sezione l’utente dovrà cliccare su Trasferisci le tue foto o i tuoi video su un altro dispositivo.

A questo punto Facebook chiederà di scegliere una destinazione per l’esportazione e con un menù a comparsa l’utente potrà scegliere tra Google Photo, Koofr o Dropbox. Prima di autorizzare il trasferimento bisognerà selezionare se si desiderano trasferire le foto o i video. Purtroppo ancora non è possibile copiare contemporaneamente i due tipi di contenuti. Selezionata la destinazione, il trasferimento potrà avere luogo, se sarà confermato dalla piattaforma selezionata. Basterà quindi inserire la password per conferma e la copia dei propri video o foto potrà avere inizio.

