155 italiani hanno segnalato la positività su Immuni

4 Settembre 2020 – 16:48

Tramite Immuni sono state segnalate 155 positività a coronavirus con l’invio conseguente di oltre 1800 notifiche; i download sono 5,4 milioni.

The post 155 italiani hanno segnalato la positività su Immuni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico