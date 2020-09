13 cose sullo spazio che non hai mai osato chiedere

4 September 2020 – 11:21

Quanto è grande lo spazio? Quanto distano i satelliti? E quanto deve accelerare un razzo diretto fuori dall’orbita terrestre? Queste e altre dieci domande sul cosmo e la sua esplorazione sono il cuore di questo filmato, appena diffuso dall’Agenzia spaziale europea per tutti gli appassionati.

Una serie di punti sul nostro pianeta e dintorni che possono rivelarsi illuminanti per comprendere più a fondo le missioni passate e future. E, chissà, incuriosire a tal punto da ispirare qualche astronauta di domani. Buona visione!

(Credit video: Esa/Immagine: Getty)

