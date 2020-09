SSD Crucial BX500 da 240 GB: sconto del 36% su eBay

3 September 2020 – 16:03

L’unità SSD da 240 GB della linea Crucial BX500 è oggi proposta in sconto sul marketplace eBay al prezzo di 31,99, -36% rispetto al listino.

The post SSD Crucial BX500 da 240 GB: sconto del 36% su eBay appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico