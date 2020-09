No Time To Die, ecco il trailer del nuovo film di 007

3 Settembre 2020 – 15:04

Un altro dei titoli cinematografici più attesi dell’anno che si sono dovuti spostare a causa del coronavirus è No Time To Die. Il 25esimo film nella saga dell’agente segreto 007, l’ultimo che vedrà come protagonista l’attore Daniel Craig, era previsto per lo scorso aprile ma è ovviamente slittato a causa della chiusura delle sale. Ora debutterà al cinema dal prossimo 12 novembre e in queste ore è stato diffuso un nuovo trailer che ci immerge nelle atmosfere della pellicola.

Come si vede nella clip, la spia britannica James Bond si era ritirato a vira privata. Ma il buen retiro in Giamaica è interrotto dalla richiesta d’aiuto del vecchio amico della Cia Felix Leiter (Jeffrey Wright). La missione legata a uno scienziato rapito, però, si dimostrerà più complessa del previsto e riporterà in campo ferite mai del tutte rimarginate nell’animo dell’agente, soprattutto quelle legate all’amata Madeleine Swann (Lea Séydoux), che l’aveva tradito. A fungere da pericolosissima nemesi vediamo qui invece il misterioso Safin, interpretato dal premio Oscar Rami Malek. Nel cast anche Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ana De Armas e soprattutto Lashana Lynch (Captain Marvel), che sembra aver presto il posto (e il numero) di 007.

No Time To Die è sicuramente un film molto importante per il franchise legato al personaggio creato da Ian Fleming, anche perché è destinato a chiudere un’epoca prima che un nuovo attore sia scelto per vestire i panni del protagonista. A dirigerlo, dopo l’abbandono per divergenze creative di Danny Boyle, è Cary Fukunaga, regista della prima stagione di True Detective, mentre la riscrittura finale della sceneggiatura è stata affidata a Phoebe Waller-Bridge, creatrice di Fleabag e Killing Eve.

