Messenger imposta il limite all’inoltro dei messaggi

3 Settembre 2020 – 15:03

Facebook imposta un limite d’inoltro dei messaggi in Messenger (foto: Facebook)Facebook continua sulla strada della lotta alla disinformazione portando su Messenger un limite già imposto ai messaggi di WhatsApp. L’inoltro di un singolo messaggio potrà essere effettuato solo a cinque persone o gruppi alla volta.

Come già verificato su WhatsApp, questo è un metodo efficace per rallentare la diffusione dei contenuti virali che fanno disinformazione. Questa funzionalità limiterà notevolmente la possibilità di effettuare uno spamming selvaggio di notizie false e delle catene di Sant’Antonio che spesso invadono le caselle del messaggi in arrivo di molti utenti.

“Riteniamo che il controllo della diffusione della disinformazione sia fondamentale poiché la pandemia globale di Covid-19 continua e ci dirigiamo verso importanti elezioni negli Stati Uniti, in Nuova Zelanda e in altri paesi”, spiega Jay Sullivan, direttore del Product Management e di Messenger Privacy and Safety sul blog della società.

Il limite dell’inoltro dei messaggi si aggiunge quindi a strumenti come l’hub comunitario per il coronavirus e il Centro di informazioni sul voto che, su argomenti differenti, offrono aiuto agli utenti permettendogli di avere accesso a informazioni verificate e attendibili .

“Stiamo introducendo un limite di inoltro su Messenger per aiutare a frenare gli sforzi di coloro che cercano di causare il caos, seminare incertezza o falsare inavvertitamente informazioni accurate”, continua Sullivan nel suo blogpost. L’obiettivo di Facebook è quello di garantire che Messenger sia una piattaforma sicura e affidabile per connettersi con amici e familiari e questa nuova funzionalità riesce a fornire un maggior livello di protezione limitando lo spam disinformativo e mantenendo le persone più sicure mentre sono online.





