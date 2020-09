Immuni più efficace del lockdown: usiamola

3 Settembre 2020 – 19:49

Una ricerca afferma come il contact tracing, insieme ad altre misure precauzionali, possa risultare più efficace di un blocco totale delle attività.

