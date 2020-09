Ifa 2020, le novità di Qualcomm tra pc Windows, auricolari e tanto 5G

3 September 2020 – 17:37

Sul palcoscenico virtuale di Ifa, che causa emergenza sanitaria quest’anno sarà seguita via streaming da pubblico e addetti ai lavori (ad eccezione degli 800 giornalisti presenti a Berlino), Qualcomm ha presentato le novità in cantiere disegnando una traiettoria che corre in due direzioni. Da una parte l’attenzione si sposta dagli smartphone ai computer, con l’obiettivo di replicare l’ascesa e l’attuale dominio nella fornitura di processori per i telefoni intelligenti marcati Android; dall’altra c’è una tecnologia per migliorare l’esperienza d’uso con gli auricolari, senza tuttavia dimenticare il 5G, una delle principali leve per gli affari della casa a stelle e strisce.

Il 5G per i computer Windows

L’annuncio più rilevante riguarda l’arrivo della piattaforma Snapdragon 8cx Gen 2 5G, dedicato a laptop e 2-in-1 e in grado di abbinare prestazioni più efficaci rispetto al passato con consumi ridotti e un’autonomia maggiorata nel confronto con la prima generazione. Lanciato come il SoC più efficiente dell’azienda di San Diego, integra un modem 5G e connettività wi-fi 6, livelli di sicurezza avanzati e una intelligenza artificiale più potente, oltre a sistemi e funzionalità specifiche per la gestione di videocamere e sistema audio. Accorgimenti necessari e obbligati per contare su “pc sempre attivi, connessi e con batteria di lunga durata in grado di incrementare la produttività quando si lavora da remoto”, come affermato da Miguel Nunes, uno dei massimi dirigenti di Qualcomm, che come sempre più che sulle parole si focalizza sui numeri.

Lo Snapdragon 8cx Gen 2 è sinonimo di miglioramenti per i californiani: dall’autonomia più lunga del 50% in confronto alle soluzioni dei rivali, alle prestazioni maggiori del 18% rispetto al processore Intel Core i5 di decima generazione da 15 watt. Insomma si potrà correre parecchio e senza accusare il colpo, ma quando? Presto, anzi entro la fine dell’anno, quando Acer arriverà sul mercato con il suo primo 2-in-1 Windows basato sulla nuova piattaforma di Qualcomm anche se, al di là dell’hardware, per i pc che abbinano il sistema operativo di Microsoft e Snapdragon 8cx restano dubbi sul software, perché quelli nativi per ARM scarseggiano riducendo la competitività dei portatili, cioè il loro potenziale acquisto da parte degli utenti.

Adaptive Anc, isolamento totale

Oltre ai computer Qualcomm si è concentrata agli auricolari true wireless svelando la tecnologia Adaptive Active Noise Cancellation, a disposizione dei produttori per offrire maggior comfort nelle lunghe sessioni di ascolto e da testare per la capacità di adeguare le prestazioni degli auricolari in relazione alla conformazione del padiglione auricolare e delle esigenze di chi li indossa. “La cancellazione attiva del rumore è una richiesta crescente diventata al momento la quarta peculiarità più ricercata negli auricolari”, ha dichiarato James Chapman, vicepresidente e direttore generale della divisione voce, musica e wearable del gruppo statunitense.

In sostanza l’obiettivo è accelerare lo sviluppo del prodotto fornendo una progettazione quasi su misura che, oltre a una fedele riproduzione del suono, garantisca benessere all’orecchio. Quest’ultima è una esigenza per chiunque utilizzi con costanza gli auricolari e, se i modelli che più avanti arriveranno sul mercato manterranno le promesse, è probabile che dagli sportivi ai semplici appassionati, chiunque riuscirà a trovare l’esemplare ideale. Quanto all’isolamento derivante dalla riduzione del rumore, poi, Qualcomm ha specificato che funzionerà durante l’ascolto dei brani, nel corso delle chiamate e nell’utilizzo di un assistente vocale, adattandosi di volta in volta alle condizioni ambientali.

Il 5G anche sugli smartphone di fascia bassa

Nella presentazione di Qualcomm non poteva mancare il 5G, con l’azienda che punta ad accelerare la diffusione globale guardando ai dispositivi di fascia bassa. La prima mossa in tal senso è allargare il raggio d’azione e ampliare la proposta attuale (che va dalla serie 6 con lo Snapdragon 690 per la fascia media, alle serie 7 e 8, con Snapdragon 765, 765G, 768G, 855, 865 e 865 Plus per la fascia alta del mercato) portando la connettività 5G anche sugli Snapdragon 4. I primi risultati arriveranno nel primo trimestre del prossimo anno, con Motorola, Xiaomi e Oppo in rampa di lancio per realizzare telefoni entry-level con supporto per le reti di quinta generazione.

