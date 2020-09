I nuovi Acer Swift 3 e Swift 5 con Intel Tiger Lake

3 Settembre 2020 – 16:49

Processori Intel Core di undicesima generazione e grafica integrata Iris Xe per i nuovi laptop Swift 3 w Swift 5 presentati da Acer.

