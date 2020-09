Google Maps, l’IA migliora le previsioni sul traffico

3 Settembre 2020 – 19:49

Google Maps affinerà ulteriormente la capacità predittiva dei propri algoritmi grazie all’intelligenza artificiale basate su dati storici.

