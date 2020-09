Da Fujifilm il primo obiettivo autofocus con apertura f/1.0 per gli scatti al buio

3 Settembre 2020 – 18:03

(Foto: Fujifilm)Fujifilm rompe gli indugi e dopo lungo tempo presenta un obiettivo con apertura luminosissima f/1.0 che è anche il primo al mondo a poter offrire nel contempo l’autofocus. Si chiama Fujinon XF50mmF1.0 R Wr e diventa il nuovo oggetto del desiderio per chi cerca un obiettivo in grado di lavorare anche con scarsissima luce e/o per creare uno sfocato impareggiabile sulle mirrorless con sistema Aps-c delle X-Series del brand nipponico.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, sia il prezzo di vendita sia dimensioni e peso di Fujinon XF50mmF1.0 R Wr rimangono a livelli più che accettabili dato che si troverà da fine settembre a un costo di 1649,99 euro con una lunghezza di 103,5 mm e un diametro di 87 mm per un peso di 845 grammi. Niente male se si pensa che contiene dodici lenti in nove gruppi più un elemento asferico e due elementi per un controllo migliore dell’aberrazione sferica.

(Foto: Fujifilm)Dal celeberrimo Nikon Z-Noct da ben f/0.95 fino ai rari più recenti precedenti, l’autofocus era assente, qual è il vantaggio di poterlo sfruttare su obiettivo con un’apertura così spinta? Si tratta di una grossa mano perché si può godere delle ultime tecnologie per ottenere l’assistenza in situazioni particolari e meno statiche, dove si ha meno tempo per scegliere le varie impostazioni. Su tutte le funzioni, la più utile potrebbe essere la ben nota Eye Af ossia la messa a fuoco che si concentra sull’occhio del soggetto, seguendolo.

Fujinon XF50mmF1.0 R Wr si presenta come un medio-tele avendo una focale equivalente sulle mirrorless Fujifilm pari a 76 mm. Naturalmente è anche possibile mettere a fuoco anche in modo manuale grazie al focus peaking e a una ghiera con una corsa allungata fino a 120 gradi per una precisione promessa di otto volte superiore rispetto agli obiettivi. Infine, l’obiettivo è tropicalizzato per resistere alle intemperie grazie al fatto di essere sigillato in 11 punti non temendo umidità, polvere e temperature fino a -10 gradi.



