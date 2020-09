Intel annuncia Tiger Lake, CPU di 11esima generazione

2 Settembre 2020 – 19:49

Intel ha tagliato il nastro all’11esima generazione di processori, dando così il via all’era dei dispositivi con base Tiger Lake.

The post Intel annuncia Tiger Lake, CPU di 11esima generazione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico