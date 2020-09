Ha 84 anni e gioca a Skyrim su YouTube: la segue quasi un milione di spettatori

I suoi fan la conoscono come nonna Shirley e lei si rivolge agli spettatori come a dei nipotini acquisiti. Nelle decine di video che ha realizzato a partire dal 2015 si addentra nelle ambientazioni virtuali del videogioco di ruolo a tema fantasy Skyrim, e gli sviluppatori vogliono inserirla come personaggio in uno dei sequel.Continua a leggere



