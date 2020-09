C’è (finalmente) la data di uscita della seconda stagione di The Mandalorian

2 September 2020 – 17:39

La data che molti attendevano è finalmente arrivata. La seconda stagione di The Mandalorian, prima serie live-action ambientata in quel vastissimo universo narrativo che è Star Wars, era già da tempo confermata e inizierà il prossimo 30 ottobre. Ovviamente, i nuovi episodi saranno diffusi in esclusiva su Disney+, la piattaforma streaming della casa di Topolino che proprio con questa produzione affidata a Jon Favreau aveva fatto il suo debutto prima negli Stati Uniti e poi in tutto il resto del mondo. Se il servizio streaming procederà come fatto finora, caricherà a fine ottobre i primi episodi del nuovo ciclo, per poi pubblicare i successivi uno alla settimana, per un totale di otto in totale.

Partita lo scorso novembre, The Mandalorian è appunto un’ambiziosa serie dai toni epici e dalle reminiscenze western, che segue le avventure di un mercenario Mandaloriano, interpretato sotto il casco da Pedro Pascal, il quale riceve l’incarico di recuperare un importante carico da parte di un losco figuro legato a ciò che rimane dell’Impero galattico; il bottino si rivelerà nient’altro che il tenero ma potente Baby Yoda (chiamato in realtà “il Bambino”) e il nostro protagonista deve dunque mettere da parte il profitto per proteggere la piccola creatura. La prima stagione terminava proprio con il Mandaloriano e il Bambino che riuscivano a sfuggire alla rappresaglia delle truppe imperiali, nonostante sulle loro tracce ci fosse il temibile Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito.

C’è, invece, ancora grande mistero su che cosa avverrà nella seconda stagione e non sono escluse grandi sorprese, come lo era stata a suo tempo la rivelazione di Baby Yoda, uno dei segreti meglio tenuti dell’intrattenimento recente nonché una mossa davvero fruttuosa a livello virale e di merchandising. In generale, il pubblico e la critica hanno apprezzato ampiamente The Mandalorian, che è fra l’altro candidata a ben 15 Emmy, compreso il premio molto importante di Miglior serie drammatica. L’attesa dei nuovi episodi sono dunque molto alta, per fortuna non è lunga: un paio di mesi

