Tim e Cdp battezzano la società italiana della rete unica a banda larga

1 September 2020 – 11:59

(Foto: Getty Images)Bisognerà aspettare almeno fino a marzo 2021, ma la lettera d’intenti firmata da Tim e Cassa depositi e prestiti (Cdp) il 31 agosto ha già gettato le prime basi per la creazione di un’unica rete a banda larga in Italia. L’accordo prevede che la neonata società FiberCop, che si occupa della gestione della rete secondaria costituita da Tim, dal fondo d’investimento americano Kkr e Fastweb, e Open Fiber (nata per collegare in fibra tutto il territorio italiano e posseduta al 50% da Enel e Cdp) convergano in un’unica società, AccessCo, che sarà aperta anche ad altri investitori, pur rimanendo sempre sotto il controllo congiunto della compagnia di telecomunicazioni e della spa controllata dal ministero dell’Economia.

Tim ha inoltre accettato l’offerta di Kkr e delineato il suo ruolo all’interno della società, dopo l’ok del governo di qualche giorno fa: il fondo d’investimento statunitense, con un’offerta di 1,8 miliardi, ha acquistato il 37,5 % di FiberCop. A Fastweb va il 4,5%, mentre all’ex monopolista detiene la fetta maggiore.

Cosa cambierà?

Scendendo nel dettaglio, AccessCo è basata su un delicato equilibrio di poteri tra Tim e Cdp: alla prima spetta il controllo della società e la nomina dell’amministratore delegato, mentre la seconda avrà la maggioranza nel consiglio di amministrazione, un ampio potere di veto e la ratifica delle nomine proposte da Tim. Adesso l’ultimo scoglio da superare, come riporta il Sole 24 ore, è quello delle Autorità garanti del mercato e delle comunicazioni in Italia e dell’Antitrust europeo.

Secondo l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo,“la firma del memorandum rappresenta il primo importante passo verso la realizzazione di un’infrastruttura digitale unica in banda ultralarga, che potrà garantire parità di accesso a tutti gli operatori, velocità, affidabilità e distribuzione capillare”. La banca è un settore in cui anche l’Europa ha chiesto d’investire per usufruire dei fondi del Recovery fund. Secondo l’ad di Fastweb, Alberto Calcagno, “è il calcio di inizio per una nuova fase nel settore delle telecomunicazioni”.



