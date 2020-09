Recensione Asus ZenFone 7 Pro: fotocamera rotante e grande autonomia

1 Settembre 2020 – 12:43

Non è semplice competere nel mercato degli smartphone, sempre più affollato e agguerrito, ma il nuovo Asus ZenFone 7 Pro ha specifiche tecniche e personalità per distinguersi. L’elemento caratterizzante è la Flip Camera, già visto nella versione del 2019, ma che l’azienda taiwanese ha completamente riprogettato.

Il look della fotocamera rotante e il suo funzionamento non sono cambiati, ma Asus ha reso l’uso più versatile e potente. Questa volta gli obiettivi sono infatti 3 con un sensore principale Sony IMX686 grandangolare da 64 megapixel, affiancato da un ultra grandangolare e un teleobiettivo con zoom ottico 3X.

Si tratta di un kit d’imaging in grado di soddisfare le necessità anche degli utenti più esigenti, ma soprattutto offre una qualità eccezionale per le riprese in soggettiva e per i selfie che farà felici soprattutto i creativi digitali. Basta dire che tra i plus dello ZenFone 7 Pro c’è la possibilità di catturare video con risoluzione fino a 8K 30fps, con una eccellente stabilizzazione ottica delle immagini per entrambe le fotocamere principali (quindi ad eccezione del teleobiettivo).

Per lasciare la massima libertà creativa nella realizzazione dei filmati Asus ha aggiunto la gestione Video Pro per tutti i setting di sistema e ha sensibilmente migliorato anche la registrazione dei suoni. Sono infatti presenti sullo smartphone 3 microfoni e funzioni dedicate che consentono di selezionare quale fonte sonora privilegiare (frontale, posteriore, tutte le direzioni), mentre con il Mic Focus l’audio si rivolge al soggetto che viene zoomato.

Peccato aver però rinunciato al jack audio e di conseguenza alla possibilità di collegare e controllare una sorgente esterna. Progressi rispetto al modello precedente si apprezzano comunque nelle foto e video notturni pur senza raggiungere le vette inarrivabili del Huawei P40 Pro+. Bene anche lo zoom morbido e automatico (Free Zoom), lo slow motion 4K a 120 fps e la funzione Auto Panorama che sfrutta il movimento della flip camera per ottenere una immagine perfetta in meno 6 secondi.

La Filp Camera offre un altro asset indiretto a questo telefono ovvero la possibilità di avere un full-display, uno schermo Amoled HDR10+(prodotto da Samsung) da 6,67 pollici senza notch e senza buchi. Una bella soddisfazione soprattutto durante la riproduzione dei video la cui fluidità è più che valida anche se il refresh rate si ferma a 90 Hz. I colori risultano vividi e realistici con un DCI-P3 gamut coverage del 110% e la luminosità in esterno arriva a 700 nits, dunque sufficiente per non soffrire la luce diretta del sole.

Il Gorilla Glass 6 di protezione è presente solo frontalmente, sul retro si trova invece un Gorilla Glass 3. All’interno è invece alloggiata la potente e collaudata piattaforma Qualcomm Snapdragon 865Plus 5G con un core primario a 3,1 GHz a una GPU Adreno 650. Il risultato è una eccellete usabilità del telefono in tutte le situazioni anche per la buona ottimizzazione del sistema operativo ZenUI 7 e per l’ampia memoria 8/256 Gb (espandibile fino a 2TB). La dissipazione del calore è buona ma non eccellente.

Ovviamente è un modello 5G, con wi-fi 6, dual band e dual sim (5G + 4G) con triplo slot. Come nel modello dell’anno scorso lo ZenFone 7 ospita una batteria davvero molto capiente da 5000 mAh. Invece di incrementare questa capacità Asus ha preferito aumentare la velocità di ricarica con l’alimentatore in confezione da 30W. Questo significa che bastano 34 per avere il 60% di carica e 93 minuti per la totale autonomia.

Molto utile e intelligente la funzione che consente al telefono di gestire la ricarica notturna che avviene lentamente fino al 80 o 90% e che raggiunge il 100% in prossimità della sveglia programmata. In questo modo la batteria viene preservata dai fenomeni di overcharge che influiscono non poco sulla longevità degli accumulatori.

Conclusioni

Nel complesso lo ZenFone 7 Pro è un telefono di qualità, esteticamente piacevole, ben assemblato e con caratteristiche tecniche che lo collocano nella fascia alta del mercato ma senza spendere un’esagerazione. Dispiace l’assenza del jack audio, non è impermeabile, il lettore d’impronte digitali è fisico e posizionato nel tasto laterale di accessione ma il prezzo di 799 euro sembra essere appropriato. Chi vuole un rapporto prezzo/prestazioni più aggressivo può scegliere la versione base a 699 euro.

Voto: 8

Wired: flip camera ideale per i creativi digitali, ottima autonomia, fluido e veloce

Tired: non è impermeabile, manca il jack audio

