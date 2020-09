Pieghevoli: Galaxy Z Fold2 5G, Samsung ci riprova

1 Settembre 2020 – 19:48

Il nuovo smartphone pieghevole di casa Samsung, Galaxy Z Fold2 5G, può e deve far tesoro dell’esperienza maturata con il predecessore.

The post Pieghevoli: Galaxy Z Fold2 5G, Samsung ci riprova appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico