La pietra pomice fa bene alla barriera corallina

1 September 2020 – 12:01

Potremmo definirla un’enorme zattera di pietra pomice, quella formatasi durante l’ultima eruzione di un vulcano sottomarino nell’arcipelago di Tonga. Ma non è solo questo: per i conservazionisti, si tratta anche di una vera iniezione di vita per l’ambiente acquatico circostante, in particolare per la Grande barriera corallina.

Il materiale, una roccia leggera ricca di bolle che può galleggiare sull’acqua, dopo aver preso forma durante il rapido raffreddamento del magma schiumoso a contatto con l’acqua marina, diventa infatti un habitat per moltissime specie, come spiegano i ricercatori della Qut, la Queensland University of Technology (Australia): più di cento diverse tra piante e animali, stando ai rilevamenti. “Tutto ciò che cerca una casa nell’oceano tende a trovare una casa su questa pomice”, hanno dichiarato: “Ogni pezzo di pomice ha la sua piccola comunità che è stata trasportata attraverso gli oceani del mondo – e c’erano migliaia di miliardi di pezzi di questa pomice che galleggiavano là fuori dopo l’eruzione”.

In questo video, diffuso dalla stessa università, trovate i retroscena di questa scoperta e le implicazioni che potrà avere (e che ha già avuto, storicamente) nel ripristino di uno degli ecosistemi più delicati del nostro pianeta.

(Credit video e foto: QUT)

