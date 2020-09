La nuova GoPro avrà un display frontale a colori

1 Settembre 2020 – 12:33

(Foto: Roland Quandt/WinFuture)GoPro Hero 9 Black potrebbe essere il primo modello della popolare gamma di actioncam a montare uno schermo a colori frontale. Una soluzione pensata per vlogger che potrebbero così osservare in modo semplice e immediato l’inquadratura in ogni momento durante la cattura e creazione dei propri contenuti.

A avanzare questa indiscrezione è stato il portale tedesco WinFuture, che ha pubblicato anche l’immagine qui sopra che mostrerebbe la futura videocamerina sportiva vista anteriormente. Il display è il particolare che salta subito all’occhio perché occupa la buona parte della porzione a sinistra del grande sensore.

Andrebbe a sostituire il piccolo schermo di servizio di tipo monocromo visto finora, che si limitava a mostrare informazioni e dati come quelli sulla modalità in uso oppure lo stato della batteria o sulla registrazione. Probabile che il display anteriore possa riprendere le medesime caratteristiche di quello posteriore, con la differenza che non sarebbe di tipo touchscreen.

Il display anteriore di GoPro Hero 9 Black andrebbe ad ovviare ad altre soluzioni come quelle dello speciale mod che ha debuttato con Hero 8 Black, che permette di agganciare uno schermo ribaltabile di 180 gradi proprio per funzionalità da vlogger. Va da sé che il consumo energetico aumenterà e potrebbe essere supportato da una batteria più capiente.

Non ci sono altre indiscrezioni sulla scheda tecnica di Hero 9 Black che però potrebbe offrire la registrazione fino alla risoluzione 5k e anche integrare sul fondo un sistema per agganciarsi agli accessori senza doversi poggiare a cornici o custodie esterne.

La presentazione delle nuove GoPro Hero di solito avviene tra fine estate e inizio autunno quindi potrebbe mancare poco al debutto del nuovo modello, ma è pur vero che anche il marchio californiano ha subito in modo pesante il periodo di lockdown dovuto al Covid-19 e potrebbero esserci ritardi.

Fonte: Wired