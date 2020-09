I nuovi notebook e tablet di Lenovo

1 September 2020 – 11:53

(Foto: Lenovo)Lenovo ha presentato i nuovi portatili e tablet che arriveranno in Italia entro la fine dell’anno distribuendosi tra tutti i vari segmenti e target. Per i notebook vengono ufficializzati i due nuovi Yoga di tipo convertibile con 9i e Slim 9i e il gaming laptop Legion Slim 7i. Due i tablet ossia Tab 11 Pro e Tab M10 Hd. Ecco tutte le informazioni sulle caratteristiche e i prezzi per il nostro paese.

I tre notebook Legion Slim 7i, Yoga 9i e Slim 9i

(Foto: Lenovo)Lenovo Legion Slim 7i è la nuova proposta per il settore gaming con il suo schermo da 15,6 pollici incastonato in una scocca da 17,9 mm di spessore e peso di 1,86 kg. Viene presentato come il più leggero di tali dimensioni con a bordo una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2060. Lo chassis è in alluminio e c’è un sistema di dissipazione a doppia ventola ColdFront 2.0 dotato di tre heatpipe in rame e numerose prese d’aria. L’hardware si basa sui processori Intel Core H di decima generazione compreso il top di gamma Core i9-10980hk con 32 gb ram e due ssd Pcie 3.0 M.2 da 1 tb in raid 0, mentre la batteria è da 71 WHr. I prezzi non sono ancora stati comunicati, ma sembra partano da 1299 euro. C’è anche il supporto per Lenovo Legion Boost Station eGpu.

Lenovo Yoga 9i e Slim 9i condividono buona parte dell’hardware e le stesse fondamenta del design, con il secondo che – come da nome – si presenta più sottile, ma offre tanta potenza. Yoga 9i si troverà con schermo da 14 o 15 pollici contro i soli 14 pollici della versione Slim, mentre i processori saranno Intel Core di undicesima generazione e l’opzione di decima generazione per il 15 pollici di 9i, che sarà di colore grigio. La versione più piccola sarà con cover in pelle oppure nella classica veste metallica con diverse sfumature.

(Foto: Lenovo)Tra le novità a livello estetico ci sono il poggiapolsi in vetro accompagnato al vetro edge-to-edge, tastiera ridisegnata, penna con ricarica veloce (15 secondi per 40 minuti di autonomia) e sistema di raffreddamento rivisto per non rendere calda la tastiera. Possibile optare per uno schermo 4k Dolby Vision da 500 nit (Dci P3 90,5%/sRgb 100%) sul 14 pollici. Completano il quadro un’autonomia fino a 18 ore con la nuova piattaforma Tiger Lake a 10 nm, wi-fi 6 e grafica integrata Intel Xe. I prezzi partono da 1599 euro per 9i da 14 e 15 pollici e 1999 euro per Slim 9i entro fine anno.

I tablet Tab 11 Pro e M10 Hd 2a generazione

(Foto: Lenovo)Due le novità lato tablet con il modello più potente Tab 11 Pro e quello più entry Tab M10 Hd dei quali si conosce il prezzo e l’uscita in Italia indicativi del primo a 699 euro da novembre e quelli ufficiali del secondo atteso a settembre per 149 euro.

Con telaio di alluminio, Tab 11 Pro è dotato di uno schermo oled da 11,5 pollici, chip Snapdragon 730g con 4 o 6 gb di ram e 128 gb di memoria interna espandibile di ulteriori 256 tramite scheda sd, una batteria da 8400 mAh per 15 ore di autonomia, doppia fotocamera da 13 e 5 megapixel sul retro e da 8+8 megapixel sul fronte, jack da 3,5 mm e lettore impronta digitale più quattro altoparlanti Jbl. Il peso è di 500 grammi e si può agganciare la tastiera per usarlo come un notebook.

(Foto: Lenovo)Molto più semplice Tab M10 Hd di seconda generazione con schermo da 10,1 pollici, fotocamera da 8 megapixel sul retro e 5 megapixel sul fronte, assistente di Google o Alexa di Amazon e applicativi e giochi per bambini grazie a Google Kids Space.

La sveglia smart Smart Clock Essential

(Foto: Lenovo)Infine, è stata presentata anche la sveglia smart Smart Clock Essential con Google Assistant con altoparlante da 3 watt e display da 4 pollici a colori. Funge anche da luce notturna e ricarica dispositivi via usb. Dovrebbe arrivare a settembre per 59,99 euro.

