Facebook è pronta a bloccare la condivisione di notizie in Australia

1 Settembre 2020 – 12:13

Capolavoro dell’architettura del Novecento, la Sydney Opera House, costruita nel 1973, è collocata in un punto particolare di Sydney, vicino alla baia, rendendola sia una grande opera architettonica, anche dal punto di vista strutturale, sia una grandiosa scultura urbana (foto: Getty Images)Facebook sta valutando di interrompere la condivisione delle notizie locali e internazionali sui suoi social network in Australia, se passerà la proposta di legge che impone alle piattaforme tecnologiche di pagare gli editori per i contenuti ricondivisi.

Secondo quanto si legge nel blogpost firmato da Will Easton, amministratore delegato di Facebook Australia e Nuova Zelanda, “L’Australia sta elaborando un nuovo regolamento che fraintende le dinamiche di internet e danneggerà proprio gli organi di informazione che il governo sta cercando di proteggere”.

Secondo Easton, il governo australiano starebbe ignorando fatti importanti come la relazione tra i social network e i mezzi d’informazione penalizzando fortemente le piattaforme social.

“Supponendo che questa bozza di codice diventi legge, con riluttanza smetteremo di consentire agli editori e alle persone in Australia di condividere notizie locali e internazionali su Facebook e Instagram”, continua Easton precisando che “questa non è la nostra prima scelta, è l’ultima. Ma è l’unico modo per proteggersi da un risultato che sfida la logica e danneggerà la vitalità a lungo termine del settore delle notizie e dei media australiani”.

La proposta di legge nasce a vale di un’indagine del 2019 da parte del governo di Canberra, che ha mostrato come i giganti tecnologici, come Google o Facebook, guadagnino enormemente percependo una grande fetta dalle entrate pubblicitarie online e dei media. Easton però spiega che “le notizie rappresentano una frazione di ciò che le persone vedono nel loro feed di notizie e non sono una fonte significativa di entrate per noi”. Nonostante questo il ministro del Tesoro australiano ha ordinato al garante della concorrenza di mercato, l’Australian competition and consumer commission, di sviluppare un codice di condotta che costringerebbe le piattaforme a pagare gli editori quando un loro contenuto viene pubblicato su di esse.

Siccome la via dell’accordo volontario proposta inizialmente dal ministro del Tesoro australiano si è rivelata un binario morto, il governo ha optato per un codice obbligatorio che coprirà questioni come la condivisione dei dati, la classificazione dei contenuti online e la condivisione delle entrate generate dalle notizie. Il nuovo codice prevede sanzioni e include un processo di risoluzione delle controversie vincolante. Menlo Park ha lanciato il suo ultimatum: se passerà la legge, interromperà la condivisione di notizie su Facebook e Instagram per l’Australia.



