È in arrivo uno smartphone 5G Xiaomi da 200 euro

1 Settembre 2020 – 18:05

(Foto: Xiaomi)Un nuovo modello Xiaomi Mi 10 dotato di connessione 5G si staglia all’orizzonte preparandosi al debutto già nel mese in corso a un prezzo davvero interessante attorno ai 200 euro. A anticiparlo è la stessa società cinese attraverso il proprio canale Facebook e Twitter in lingua italiana. Che cosa aspettarci da questo smartphone?

Xiaomi ha dunque solleticato l’attenzione con un post che parte dal particolare di un nuovo smartphone che di solito viene svelato per ultimo ovvero il prezzo: “Nel mese di settembre lanceremo un nuovo smartphone 5G della famiglia Mi10, e il prezzo partirà dalla fascia dei 200 euro”. Un costo davvero entry per abbracciare ancora più potenziali utenti interessati ai network di nuova generazione.

Non si sa ancora niente né sul design né sulle caratteristiche tecniche ma quel che è stato ufficializzato è la presenza della nuova Mobile Platform 5G Snapdragon Serie 7 di Qualcomm che si rivolge anche e soprattutto ai dispositivi di fascia media-bassa.

Dopo aver visto il modello standard Xiaomi Mi 10, la versione più evoluta e potente Xiaomi Mi 10 Pro, quella speciale Mi 10 Ultra apparsa a inizio agosto con SoC Snapdragon 865, la versione più economica Mi 10 Lite e infine quella Mi 10 Zoom, il nuovo modello potrebbe rispondere al nome di Xiaomi Mi 10T altrimenti noto con il nome in codice di Apollo. Probabile la presenza di una fotocamera tripla con sensore principale da 64 megapixel e almeno un occhio grandangolare.

Il nuovo modello andrà a piazzarsi nella casella più economica degli smartphone 5G low-cost che di recente aveva accolto i competitivi OnePlus Nord oltre che Huawei P40 Lite 5G, entrambi con un prezzo di partenza pari a 399 euro per l’Italia.



