Con iOs 14 torna Music Quiz, il gioco stile Sarabanda presente nei primi iPod

1 Settembre 2020 – 12:43

(Foto: 9to5mac)Music Quiz ritorna su iOs 14 riportando la stessa formula che lo aveva reso uno dei passatempi più apprezzati degli iPod nel loro momento d’oro. Trattasi del piccolo gioco stile Sarabanda che testava le conoscenze musicali andando a riprodurre casualmente un brano dalla collezione e offrendo una scelta di cinque possibili titoli.

Dagli iPod dotati di ghiera cliccabile del 2006 ai futuri iPhone 12 attesi fra poco più di un mese, Music Quiz ritorna con una veste grafica leggermente migliorata, ma con la medesima modalità della versione originale. Si mantiene intatta la filosofia dietro questo mini-gioco che prima si poggiava sullo shuffle mode dei lettori multimediali che furono e che ora sembra venir integrato di serie nel prossimo aggiornamento del sistema operativo mobile.

Più precisamente si andrebbe a posizionare nella cartella delle cosiddette Starter Shortcuts ossia delle scorciatoie suggerite dal sistema. Oltre ad apparire su iOs 14, Music Quiz si troverà a bordo anche di iPadOs 14 per iPad.

Per sfruttarlo in questa versione preliminare si dovranno apprire le scorciatoie / shortcuts, fare tap sul tab le mie scorciatoie / my shortcuts, cercare Music Quiz dalla lente di ingrandimento e fare tap sul risultato, infine permettere di accedere alla libreria musicale personale di Apple Music. I brani saranno anche pescati da quelli acquistati su iTunes o sincronizzati dal computer.

Il gioco si svilupperà su cinque round ognuno con una canzone che sarà riprodotta offrendo subito sotto una scelta di cinque alternative con titolo, artista e copertina dell’album. Si potrà decidere di proseguire nella sfida con altri round così come condividere i risultati con i propri contatti sui social network.

A proposito di iOs 14, il nuovo update andrà a cambiare faccia a iPhone con numerose novità a livello di funzionalità e di design. Ecco come provare la versione beta pubblica.

