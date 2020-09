Annunciata la nuova serie degli showrunner di Game of Thrones

1 September 2020 – 17:34

(Foto: Getty Images)Hanno fatto infuriare i fan di una delle saghe letterarie più amate di tutti i tempi, Cronache del ghiaccio e del fuoco, concludendone in fretta e furia l’adattamento seriale Game of Thrones. Hanno scatenato polemiche furibonde al solo annuncio di un’ipotetica produzione su Hbo, Confederate, per via di paventate controversie razziste antistoriche. Hanno pure accettato in grande fanfara di seguire una nuova trilogia di Star Wars, ma si sono ritirati ben presto. Eppure, David Benioff e D.B. Weiss, il dinamico duo della serialità americana, sono ancora fra gli sceneggiatori più quotati di Hollywood, tanto da aver firmato un accordo milionario con Netflix. Che in queste ora ha annunciato il primo progetto che li vedrà protagonisti.

Si tratta di una serie originale tratta dalla celebre trilogia di fantascienza Il problema dei tre corpi dell’autore cinese Liu Cixin: la saga, vincitrice del prestigioso premio Hugo e pubblicata in Italia da Mondadori, narra la storia del primo contatto tra l’umanità e gli alieni. Benioff e Weiss firmeranno l’adattamento per il piccolo schermo assieme ad Alexander Woo, sceneggiatore già dietro a serie come The Terror: Infamy e True Blood. Lo stesso scrittore Liu Cixin farà da consulente, così come il traduttore dei vari volumi in lingua inglese, Kenneth Liu.

I produttori esecutivi saranno, fra gli altri, Rian Johnson (regista di Knives Out e Star Wars: Gli ultimi Jedi), la Plan B Entertainment di Brad Pitt e la cinese Yoozoo Entertainment, detentrici dei diritti letterari della saga in madrepatria. “La trilogia di Liu Cixin rappresenta la serie fantascientifica più ambiziosa che abbiamo mai letto: trasporta i lettori dagli anni ’60 fino alla fine dei tempi, dalla vita sul nostro puntino blu ai margini più lontani dell’universo”, hanno dichiarato Benioff e Weiss. “Non vediamo l’ora di passare i prossimi anni a raccontare questa storia epica al pubblico di tutto il mondo”. Esattamente come Game of Thrones, dunque, anche questa serie è destinata a durare più anni, almeno tre stagioni considerato che si tratta di una trilogia.

