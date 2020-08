La novità di WhatsApp che cambierà la grafica a tutte le chat

31 August 2020 – 16:51

L'ultima novità in arrivo sulla piattaforma di messaggistica è un sistema di selezione degli sfondi che permette di differenziare le proprie scelte per ciascuna singola chat. In questo modo gli utenti potranno personalizzare a fondo le conversazioni, mentre ad oggi gli sfondi scelti si applicano indiscriminatamente a tutte le chat.



Fonte: Fanpage Tech