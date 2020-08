Echo Plus, prezzo dimezzato e un regalo incluso

31 Agosto 2020 – 19:48

Amazon Echo Plus a metà prezzo con una lampadina smart in regalo: ecco l’offerta Amazon che è destinata a scadere entro poche ore.

The post Echo Plus, prezzo dimezzato e un regalo incluso appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico