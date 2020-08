Ci sono alcuni titoli Netflix che ora potete vedere gratis

31 August 2020 – 18:02

Avete sempre sentito parlare di Stranger Things ma non avete ancora visto un episodio? Avete seguito sui social la Bird Box challenge ma non sapete da dove ha avuto origine? Avreste voluto vedere film come I due papi o Murder Mystery ma non siete pratici di piattaforme streaming? Netflix ha la soluzione a tutti i vostri dubbi, anche se è giustamente un’astuta mossa di marketing: il servizio di streaming, infatti, ha lanciato in queste ore in forma sperimentale una sezione in cui accedere ai suoi titoli in modo completamente gratuito. Senza bisogno di un abbonamento, infatti, si può vedere una selezione di film e di episodi di serie tv (delle produzioni seriali, infatti, a disposizione è solo il primo episodio).

Non è la prima volta che la piattaforma di Los Gatos mette a disposizione a titolo gratuito alcuni suoi contenuti: di recente era successo durante il lockdown, quando erano stati caricati addirittura su YouTube numerosi documentari e contenuti didattici. Ora però Netflix vuole dare l’occasione a chi non ha mai sottoscritto un abbonamento di fare esperienza diretta di com’è muoversi all’interno della piattaforma stessa: senza bisogno di login o pagamenti, infatti, si possono vedere i contenuti, passare da un punto a un altro, cambiare lingua e impostare i sottotitoli, proprio come nel servizio ordinario. La possibilità è offerta a chiunque abbia accesso a un browser web su computer o dispositivo Android, ma per ora non sui browser di iOs.

I contenuti gratuiti di questa pagina Netflix sono variabili, quindi è bene iniziarli subito per non farseli sfuggire ma in futuro sarà possibile vedere altri titoli ancora. Oltre a quelli citati in precedenza, al momento è possibile fruire senza nessuna spesa del primo episodio di Elite, Grace and Frankie e della miniserie When They See Us, o ancora del film L’amore è cieco, della prima parte della docuserie Il nostro pianeta e della serie animata Boss Bay: Di nuovo in affari.

The post Ci sono alcuni titoli Netflix che ora potete vedere gratis appeared first on Wired.

Fonte: Wired