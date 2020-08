Amazon Prime Air, via libera da FAA: si vola

31 Agosto 2020 – 19:48

Negli USA la Federal Aviation Administration ha fornito ad Amazon l’autorizzazione per effettuare la consegna delle merci con l’impiego di droni.

The post Amazon Prime Air, via libera da FAA: si vola appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico