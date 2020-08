Space Valley raggiunge 1 milione di iscritti su YouTube: “Stiamo vivendo un sogno ad occhi aperti”

29 Agosto 2020 – 14:28

Il canale, aperto nel 2016, è riuscito in poco tempo e soprattutto negli ultimi due anni, a raccogliere grandi consensi, sia per la qualità dei contenuti che per il carisma dei suoi creatori, un gruppo di ragazzi bolognesi che hanno sempre dimostrato di mettere una grande passione in tutto ciò che fanno.

Fonte: Fanpage Tech