Elon Musk ha presentato (con un maiale) Neuralink, il chip per collegare computer e cervello

29 Agosto 2020 – 11:28

Elon Musk ha mostrato il funzionamento del suo Neuralink, il dispositivo per collegare il nostro cervello con i computer, nel corso di una conferenza in cui è stato mostrato per la prima volta l’impianto in funzione collegato al cervello di un maiale.Continua a leggere



Elon Musk ha mostrato il funzionamento del suo Neuralink, il dispositivo per collegare il nostro cervello con i computer, nel corso di una conferenza in cui è stato mostrato per la prima volta l’impianto in funzione collegato al cervello di un maiale.

Continua a leggere Elon Musk ha mostrato il funzionamento del suo Neuralink, il dispositivo per collegare il nostro cervello con i computer, nel corso di una conferenza in cui è stato mostrato per la prima volta l’impianto in funzione collegato al cervello di un maiale.

Fonte: Fanpage Tech