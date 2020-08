È morto Chadwick Boseman, il Pantera nera dei film Marvel

29 August 2020 – 8:32

Pantera nera non ce l’ha fatta. Chadwick Boseman, conosciuto per aver vestito i panni del re di Wakanda nei film dell’universo cinematografico Marvel, è morto a 43 anni dopo una silenziosa battaglia quadriennale con il tumore al colon. La notizia è stata data dall’account ufficiale dell’attore.

https://twitter.com/chadwickboseman/status/1299530165463199747

“Chadwick aveva ricevuto la diagnosi di tumore al colon al terzo stadio nel 2016“, si legge nell’annuncio. “Come un vero combattente, Chadwick ha continuato a lottare e vi ha portato tanti dei film che avete imparato ad amare. […] È stato l’onore della sua carriera portare alla vita re T’Challa in Pantera nera”.

Chadwick Boseman aveva debuttato in questo ruolo in Capitan America: Civil War nel 2016, riprendendolo poi in altri tre film, compreso proprio il Black Panther che lo ha visto protagonista nel 2018 e di cui era previsto un seguito in uscita nel 2022.

Boseman aveva debuttato nella serie televisiva Squadra d’emergenza nel 2003 e nel corso della sua carriera ha interpretato il cantante James Brown in Get on up (2014) e il primo giudice nero della Corte suprema Thurgood Marshall in Marcia per la libertà (2017). I suoi ultimi lavori vedono la partecipazione a Da 5 Bloods di Spike Lee e Ma Rainey’s Black Bottom di George C. Wolfe, che uscirà postumo.

https://www.youtube.com/watch?v=D5RDTPfsLAI

