Bielorussia: VPN è anonimato e libertà

29 Agosto 2020 – 16:48

In Bielorussia, nel momento in cui la censura ha fermato la Rete, è emerso un forte ricorso alla VPN come salvacondotto di libertà.

