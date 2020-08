Tesla, sventato un attacco da 1 milione di dollari

28 Agosto 2020 – 16:48

1 milione di dollari per corrompere un dipendente e tentare di installare un malware nei sistemi Tesla: tentativo ambizioso ma non andato a buon fine.

Fonte: Punto Informatico