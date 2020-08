Regione Marche: tampone ad ogni notifica di Immuni

28 Agosto 2020 – 19:48

La Regione Marche promette il tampone entro 24 ore per ogni notifica ricevuta su Immuni: un gesto che potrebbe rafforzare il numero dei download.

