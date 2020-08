MISE, nuovo fondo da 200 milioni per startup e PMI

28 Agosto 2020 – 16:48

Il Ministero per lo Sviluppo Economico istituisce un nuovo fondo da 200 milioni di euro in favore di startup e PMI per superare la fase Covid.

