Le faq su cosa sappiamo finora della riapertura della scuola

28 August 2020 – 14:19

(Foto: Donato Fasano/Getty Images)Tra poche settimane riprenderanno le attività scolastiche per 8,5 milioni di studenti, ma la questione su come garantire sicurezza e didattica è ancora ampiamente dibattuta tra tutte le parti in causa, cioè la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, i rappresentanti delle regioni e il Comitato tecnico scientifico (Cts). Sono molti i presidenti, come quello della Campania Vincenzo De Luca, che esprimono perplessità sulla riapertura delle scuole il 14 settembre, ma per l’Organizzazione mondiale di sanità (Oms) non è più un appuntamento rimandabile, anzi “è necessario che i nostri ragazzi abbiano un’educazione adeguata, ma in totale sicurezza”, come ha ribadito qualche giorno fa il direttore dell’Oms in Europa, Hans Kluge.

La ministra Azzolina ha smentito l’ipotesi di un’ulteriore slittamento anche se nelle regioni l’adeguamento alle linee guida e ai protocolli di sicurezza procede a rilento. Ecco quali sono le regole da seguire per l’avvio di quest’anno scolastico.

Come riprenderanno i trasporti?

È uno dei punti di scontro tra Cts e regione. Il primo ha prescritto che sui mezzi pubblici si mantenga un distanziamento di almeno metro e che, per tutta la durata del percorso, si indossi la mascherina (per gli studenti dai 6 anni in su). Nel caso in cui non si possa assicurare la distanza di sicurezza, si potrà rimanere sull’autobus per un massimo di 15 minuti. Potranno sedersi vicini solo i bambini o ragazzi conviventi ed è necessario che, prima di salire a bordo, venga misurata a casa la temperatura. Le regioni, invece, sono per ridurre, se non annullare, il distanziamento. È stato sottolineato che riempire un veicolo solo al 50 o al 60% non riuscirebbe a garantire la disponibilità del trasporto per tutti, rendendo necessario l’utilizzo di altri mezzi (come i bus turistici), con un notevole esborso economico. Ancora non è stata trovata una soluzione.

Quali saranno i nuovi orari?

Anche in questo caso non è stata trovata una soluzione unitaria ,poiché questo tipo di decisione ha un impatto diretto sui trasporti. Molti istituti si stanno, però, organizzando per garantire entrata e uscita dall’edificio a scaglioni così da evitare assembramenti. La ministra Azzolina ha dichiarato che per facilitare questo tipo di organizzazione le ore di lezione possono essere ridotte da 60 a 50 minuti, pur assicurando che il bilancio organizzativo della didattica rimanga pressoché lo stesso. Il dubbio di alcuni presidi è che sia impossibile assicurare una condizione di questo tipo, senza ridurre l’orario scolastico.

Quali regole seguire all’interno della scuola?

Gli ambienti vanno frequentemente sanificati e all’interno delle aule è necessario garantire il metro di distanza tra i banchi. I presidi si stanno adeguando a queste direttive, ma soprattutto per le classi numerose è molto difficile attenervisi. Il ministero dell’Istruzione ha predisposto investimenti per il rinnovamento dell’edilizia scolastica, come anche l’assunzione di nuove insegnati e di nuovo personale Ata e amministrativo. Molti si stanno attrezzando per trovare nuovi edifici o spazi, ma secondo quanto riportato da Repubblica, la maggior parte delle scuole non è ancora riuscita a trovare aree adatte. Al di là dell’organizzazione degli spazi, nell’edificio scolastico bisogna indossare sempre la mascherina (non per i bambini al di sotto dei sei anni) soprattutto nelle zone di passaggio. In classe, molto probabilmente, saranno obbligatorie solo se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza.

Si misurerà la temperatura prima di entrare a scuola?

No, alle scuole non è richiesto di misurare la temperatura a tutti gli studenti, però bisognerà farlo a casa. Soluzione criticata dagli esperti, che contestano che la mancanza di un mezzo di misurazione unitario che potrebbe falsare la presenza o meno di uno dei sintomi più riconoscibili del Covid-19. Alcune scuole a Roma, però, hanno deciso di organizzarsi autonomamente e predisporranno questa misura all’ingresso di nidi e scuole d’infanzia.

Cosa succede se qualcuno manifesta i sintomi o risulta positivo?

Le regole da seguire sono riassunte nei protocolli di sicurezza resi disponibili dal Ministero i primi di agosto. Viene chiarito innanzitutto una distinzione sul luogo in cui compaiono i sintomi: se a casa o a scuola. Nel primo caso studenti, personale o insegnati sono tenuti a rimanere nel proprio domicilio, ad allertare scuola e medico curante. La situazione deve essere monitorata e riferita al dirigente scolastico. Nel secondo caso, l’alunno va isolato dal resto della classe e, monitorato con la misurazione della temperatura, fino a quando i genitori non possono riportarlo a casa. In quel caso, si avvertirà il medico curante e si procederà alla somministrazione di un tampone. Se l’esito è positivo, la scuola va sanificata, l’Asl si occuperà di cercare le persone cui è venuto a contatto il contagiato e quelle della cerchia più ristretta (per esempio, la classe di appartenenza) saranno obbligati alla quarantena di 14 giorni. Lo stesso vale se chi manifesta i sintomi è un docente o membro del personale con la differenza che deve lasciare autonomamente l’edificio.

Se invece a essere positivi sono parenti o conviventi, la persona interessata è obbligata alla quarantena, mentre a scuola la situazione rimane invariata a meno che l’Asl non decida diversamente. È consigliato, inoltre, che tutti, da personale ad alunni (sopra i 14 anni), scarichino l’app Immuni per tenere sotto controllo i contatti anche fuori dall’edificio.

Chi si occuperà di mantenere i contatti con l’Asl?

Verrà incaricato, all’interno di ogni scuola, un referente che coordina e verifica la corretta applicazione delle linee guida. Si rivolgerà direttamente all’Asl in caso di problema. Questa figura potrebbe essere il preside, ma anche un docente che, prima di assumere il ruolo, riceverà una formazione specifica.

Ci sarà ancora la didattica a distanza?

No, per scuole elementari e medie in cui potrebbe essere ripristinata in caso di lockdown. Per le scuole superiori, invece, è prevista “in modo complementare e integrato” rispetto alle normali lezioni in presenza.

Fonte: Wired