Il trucco di WhatsApp per aggiungere le chat importanti alla schermata principale del telefono

28 Agosto 2020 – 20:28

All’interno di WhatsApp è nascosta una funzione che permette di creare scorciatoie dirette per i contatti WhatsApp più importanti. Questi collegamenti portano direttamente dalla schermata home del telefono alle conversazioni desiderate, senza passare per la classica lista delle chat in ordine cronologico.

Fonte: Fanpage Tech