Google Mini ricondizionati in offerta: Ok Google

28 Agosto 2020 – 19:48

Un Google Mini ricondizionato può essere acquistato per appena 20,99 euro contro i 39,99 euro di un nuovo Amazon Echo: a voi la scelta.

The post Google Mini ricondizionati in offerta: Ok Google appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico