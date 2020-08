Da dove arriva “M to the B”, l’audio virale che spopola su TikTok

28 August 2020 – 17:07

L’ultimo fenomeno di TikTok è un audio finito nelle pagine principali di quasi tutti gli utenti della piattaforma video. La clip arriva da una canzone del 2016, ma è tornata popolare a causa dell’intervento di una TikToker che l’ha utilizzata come base per una tipologia di video che ora stanno imitando in centinaia.Continua a leggere



L’ultimo fenomeno di TikTok è un audio finito nelle pagine principali di quasi tutti gli utenti della piattaforma video. La clip arriva da una canzone del 2016, ma è tornata popolare a causa dell’intervento di una TikToker che l’ha utilizzata come base per una tipologia di video che ora stanno imitando in centinaia.

Continua a leggere L’ultimo fenomeno di TikTok è un audio finito nelle pagine principali di quasi tutti gli utenti della piattaforma video. La clip arriva da una canzone del 2016, ma è tornata popolare a causa dell’intervento di una TikToker che l’ha utilizzata come base per una tipologia di video che ora stanno imitando in centinaia.

Fonte: Fanpage Tech