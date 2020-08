5 serie tv molto chiacchierate non ancora arrivate in Italia

In questi ultimi anni la produzione di serie televisive è aumentata a livelli vertiginosi e allo stesso tempo è diventato sempre più consistente che il tempo che dedichiamo in media a questi prodotti culturali. I servizi di streaming, in particolare, ci hanno abituato a poter fruire immediatamente delle ultime novità in campo seriale, distribuite nello stesso momento in tutto il mondo. Ci sono alcuni titoli, però, magari anche attesi e molto chiacchierati, che ci mettono più del previsto ad arrivare in paesi come l’Italia. Ecco alcuni esempi di serie tv che in molti attendono ma che non hanno ancora una data precisa di uscita nel nostro paese.

1. I May Destroy You

https://www.youtube.com/watch?v=DTjlurdbNnw

I May Destroy You è sicuramente una delle serie che ha fatto più parlare di sé negli ultimi mesi. La co-produzione Hbo e Bbc ha fatto il suo debutto lo scorso giugno ma ancora non è previsto un suo arrivo in Italia. A crearla è Michaela Coel, nota per la straordinaria ed esilarante Chewing Gum, e che qui scrive tutti i 12 episodi e ne co-dirige la maggior parte. Ne è anche la protagonista, interpretando Arabella, una star di Twitter divenuta scrittrice grazie a un libro che parla delle frustrazioni dei millennial; mentre deve combattere l’ansia per il secondo libro a cui deve lavorare, la ragazza inizia un percorso che la porterà a rivivere un episodio di violenza sessuale che aveva rimosso dalla memoria. Potente, commovente e crudo ma al contempo anche delicato e spesso umoristica, la scrittura di I May Destroy You affronta un tema centrale della nostra epoca spingendo i limiti stilistici e morali nei quali è solitamente trattato, in una serie che trova la sua forza nell’interpretazione versatile e magnetica della stessa Coel.

2. Mrs America

https://www.youtube.com/watch?v=IFDrs1iuGmQ

Arriverà invece in autunno su Tim Vision la miniserie Fx-Hulu Mrs America, prodotta e interpretata dall’attrice premio Oscar Cate Blanchett. La produzione, che ha ricevuto diverse nomination agli Emmy, racconta le vicende storicamente accadute, e qui leggermente romanzate, legate al tentativo di far approvare negli anni Settanta l’Equal Rights Amendment, un emendamento che avrebbe garantito costituzionalmente l’assoluta parità fra uomo e donna. A opporsi all’approvazione del provvedimento, però, c’era un gruppo di attiviste di stampo conservatore guidate da Phyllis Schlafly, politica e lobbista interpretata da Blanchett e strenua oppositrice di quella legge. In scena opposte a lei anche diverse figure del femminismo cosiddetto di seconda ondata, come Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm e Jill Ruckelshaus, a cui danno il volto rispettivamente Rose Byrne, Tracey Ullman, Uzo Aduba e Elizabeth Banks.

3. High Fidelity



Nessun debutto previsto in Italia nemmeno per High Fidelity, produzione Hulu molto attesa in tutto il mondo ma che, a causa dello scarso successo, è stata già cancellata dalla piattaforma di streaming americana. Nuova versione tratta dal libro Alta fedeltà di Nick Hornby dopo il film del 2000 con John Cusack, la serie vede Zoë Kravitz nei panni di Rob, giovane proprietaria di un fatiscente negozio di dischi che decide di mettere insieme i pezzi della sua vita sentimentale andando a interrogare tutte le persone a cui era stata legata emotivamente negli anni precedenti. Ossessionata dalla cultura pop e dall’abitudine di redigere liste, Rob dovrà fare i conti con le proprie emozioni ma soprattutto anche con il ritratto di un’intera generazione. Se non fosse intervenuta la cancellazione, è stato rivelato che la seconda stagione si sarebbe concentrata sulla vita sentimentale di Cherise (Da’Vine Joy Randolph), amica, collega e confidente di Rob assieme a Simon (David H. Holmes).

4. Devs



Devs è un’altra produzione Hulu il cui destino in Italia non è ancora del tutto chiaro. La miniserie è firmata dal visionario regista di Ex Machina e Annientamento Alex Garland e torna ad affrontare alcuni temi fondamentali e ricorrenti del regista, come il determinismo imposto dalle macchine e il libero arbitrio. In questa storia fantascientifica dai toni inquietanti, l’ingegnere informatico Lily Chan (Sonoya Mizuno) si trova a indagare sulla scomparsa del fidanzato e collega Sergei (Karl Glusman), che non lascia traccia dopo aver iniziato a collaborare a una sezione segreta della loro azienda informatica, la Amaya, guidata dall’enigmatico Forest (Nick Offerman). Lily dovrà eludere parecchie password e decifrare diversi misteri per arrivare al fondo di una faccenda che sembra mettere in campo una setta fissata col determinismo della realtà.

5. Legendary



Dopo tanti titoli fiction, Legendary è un talent show che ha catturato l’attenzione degli osservatori negli Stati Uniti ma che, avendo debuttato di recente sulla nuova piattaforma Hbo Max, non è ancora chiaro quando arriverà in Italia. Si tratta appunto di una competizione che affonda le sue radici nella ballroom culture e nel vogueing degli anni Ottanta, arrivata fino a oggi anche grazie a documentari come Paris Is Burning e più di recente a trasmissioni come RuPaul’s Drag Race e Pose. In ogni episodio nove diverse house, cioè team di ballerini e performer legati anche da legami affettivi e personali, si sfidano in esibizioni e danze che fanno di costumi esagerati e movenze didascaliche la propria essenza. Giudicate da Jameela Jamil, Law Roach, Leiomy Maldonado e Megan Thee Stallion, le house si sfidano in manche a eliminazione fino a decidere quella che sarà incoronata alla fine della stagione. Lo spettacolo è assicurato ma al contempo si ha l’occasione di conoscere la storia dei vari performer, spesso provenienti da minoranze discriminate e che trovano nel vogueing un’occasione di identità e riscatto.

