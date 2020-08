WhatsApp Web è diventato nero? Ecco come tornare al tema chiaro

27 Agosto 2020 – 14:29

In questi giorni alcuni utenti si sono trovati improvvisamente di fronte alla versione con tema scuro di WhatsApp Web. La modalità grafica inagurata poche settimane fa ha i suoi vantaggi, ma per chi se l’è vista attivata in automatico e desidera ritornare a quella classica i passaggi da seguire sono pochi e semplici.

Fonte: Fanpage Tech