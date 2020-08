Visa, sarà l’IA ad autorizzare i pagamenti

27 Agosto 2020 – 19:48

Visa annuncia l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale e reti neurali per autorizzare i pagamenti anche durante downtime di servizio.

The post Visa, sarà l’IA ad autorizzare i pagamenti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico