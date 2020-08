Tutte le aziende in corsa per comprare Tiktok

27 August 2020 – 12:09

(Photo by NARINDER NANU/AFP via Getty Images)Altro scossone in casa TikTok: si dimette a tre mesi dall’incarico l’amministratore delegato Kevin Mayer, mentre un nuovo nome si aggiunge alla lista dei possibili acquirenti. Sarebbe l’holding tecnologico-finanziaria giapponese Softbank, azionista di minoranza della cinese ByteDance, proprietaria del social network da 800 milioni di utenti attivi al mese. Alla finestra, intanto, c’è sempre il presidente Donald Trump, che ha dato tre mesi di tempo dal 14 agosto per vendere o scorporare le attività di TikTok negli Stati Uniti. Sullo scacchiere si sono già mosse Microsoft, Twitter, Netflix e Oracle.

Mayer ha giustificato la sua decisione proprio con il mutato ambiente politico rispetto ai motivi della sua nomina: “Ho riflettuto molto sui cambiamenti strutturali che saranno necessari per l’azienda e su ciò che significa riguardo al ruolo per cui ho firmato”, sottolinea in una lettera interna. Il dirigente arrivato a maggio da Disney saluta in un’atmosfera surriscaldata dall’ipotesi di una causa legale di TikTok contro l’amministrazione Trump e mentre la bagarre per l’acquisto si fa ancora più serrata. Secondo The Information, SoftBank avrebbe discusso la possibilità di entrare nell’operazione, ma non è chiaro se voglia fare squadra con un altro attore o creare una nuova cordata. Sarebbe inverosimile che l’investitore tech nipponico si metta alla guida, visto che the Donald vedrebbe di buon occhio una cessione a una compagnia americana, in base ai criteri di sicurezza nazionale.

Il presidente ha peraltro dimostrato un coinvolgimento personale nell’eventualità che Microsoft potesse acquistare entro il 15 settembre TikTok, palesata nella discussione con l’ad Satya Nadella, avvenuta persino prima delle ordinanze di Trump. L’offerta potrebbe aggirarsi sui 30 miliardi, dal momento che TikTok è valutato fra i 15 e i 50. Di fatto, è stato l’innesco per altri potenziali acquirenti “molto americani”: Twitter, che tuttavia non avrebbe la potenza finanziaria per l’operazione, Netflix che vede TikTok come una potenziale minaccia, e Oracle con il supporto di General Atlantic e Sequoia Capital, che già possiedono una partecipazione nel colosso di Pechino.

