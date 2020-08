TIM. FiberCop e rete unica: può essere la volta buona

27 Agosto 2020 – 19:48

Prima la costituzione della nuova FiberCop con la partecipazione di Tiscali, quindi l’incontro con Cassa Deposito Prestiti: così TIM verso la rete unica.

The post TIM. FiberCop e rete unica: può essere la volta buona appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico