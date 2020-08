TikTok sta per essere venduta negli USA: costerà 20-30 miliardi di dollari

27 Agosto 2020 – 20:28

A riferirlo è l'emittente statunitense Cnbc, secondo la quale lo sviluppatore ByteDance starebbe valutando la vendita a una di tre aziende statunitensi in gara. I nomi di Microsoft e Oracle vengono confermati, anche se non è chiaro se la cessione riguarderà le sole attività USA o anche quelle dell'app in Canada, Australia e Nuova Zelanda.



A riferirlo è l'emittente statunitense Cnbc, secondo la quale lo sviluppatore ByteDance starebbe valutando la vendita a una di tre aziende statunitensi in gara. I nomi di Microsoft e Oracle vengono confermati, anche se non è chiaro se la cessione riguarderà le sole attività USA o anche quelle dell' app in Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Fonte: Fanpage Tech