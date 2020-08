Facebook: iOS 14 sarà un problema per l’advertising

27 August 2020 – 16:23

Facebook avverte inserzionisti e sviluppatori: iOS 14 renderà le pubblicità meno pertinenti e meno remunerative per tutti, ma è una scelta di Apple.

