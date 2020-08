6-7 ottobre: Amazon Business Exchange 2020

27 Agosto 2020 – 13:48

Amazon conferma l’edizione 2020 dell’Amazon Business Exchange: come preannunciato sarà in remoto e si terrà nei giorni 6 e 7 ottobre.

