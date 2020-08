Venerdì Elon Musk mostrerà in funzione i chip che vuole impiantarti nel cervello

26 August 2020 – 16:45

Tra poche ore il numero uno di Neuralink mostrerà al mondo gli ultimi progressi raggiunti dai ricercatori della sua startup che punta a fondere le intelligenze umane e artificiali. La promessa per il momento è quella di vedere in funzione per la prima volta un dispositivo del gurppo capace di intercettare l’attività dei neuroni.

Fonte: Fanpage Tech